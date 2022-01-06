محافظ الأقصر يتابع مشروعات تبطين الترع بـ1.4 مليار جنيه لتبطين 338 كم ترع

الأقصر - أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مساء اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات التنموية بمدينتى البياضية والطود، برفقة المهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، والعميد محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية، والدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود، وذلك في إطار متابعة العمل بالمشروعات التنموية بالمحافظة.

وبدأت جولة المحافظ بمتابعة أعمال تبطين ترعة طريق المراسى وترعة المقلبية بطول 3 كيلو متر تبدأ من امام مركز شرطة البياضية وتنتهي بمدخل قرية المطاعية، والتي تم الانتهاء من اعمال تأهيلها وتبطينها خلال 6 اشهر حسبما اكد المهندس حسام بدوي مسؤول المشروع بهندسة ري الأقصر .

كما تفقد المحافظ مدخل مدينة الأقصر من الناحية الجنوبية اسفل كوبري البغدادي علي النيل، حيث وجه بإعادة تأهيل كل الحدائق حول الكوبري لتظهر بالمظهر اللائق كمدخل للمحافظة، وتطوير طريق المسار السياحي وتزيينه وتهذيبه وتكثيف اعمال التجميل والتطوير للطريق بصفة مستمرة .

واستكمل المحافظ جولته بمتابعة عدد من المشروعات التنموية بمدينة الطود، حيث تفقد أعمال تطوير سور البيت النوبي وتجميل واجهته وتزيينها بشكل يتماشي مع الهوية البصرية للمحافظة .

كما تابع اعمال تجديد الملعب القانوني لمركز شباب الزهراء وتغطيته بـ " نجيل صناعي " بتكلفة تقدر بنحو 3 ملايين جنيه وبحث مع صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة خطة تطوير مراكز الشباب بالمحافظة وتجديد الملاعب ووجه المحافظ بعرض مقترح تزويد الملعب بمحول كهرباء وانشاء غرفة ملابس كاملة بالمقايسات اللازمة والتصميمات الخاصة بها للتنسيق مع الشباب والرياضة لإنجاز العمل بمركز الشباب .

واستأنف المحافظ جولته بمتابعة مشروع تبطين نحو 7 كيلو متر من ترعة المعلا بمدينة الطود حيث تم الانتهاء من اعمال تبطين 1 كيلو متر من اجمالي اعمال التبطين للمشروع الذي بدأ العمل به يونيو الماضي ومن المقرر انهاؤه بنهاية شهر مايو 2023.

وقال المهندس محمد حسين مدير هندسة ري الأقصر إن خطة المحافظة تتضمن تبطين حوالي 338 كيلو متر من اجمالي الترع بكافة انحاء المحافظة بتكلفة تتجاوز نحو مليار و 448 مليون جنيه وتم الانتهاء من عدد كبير من مشروعات تبطين الترع بالمحافظة.

وواصل المحافظ جولته بمتابعة اعمال تنفيذ كوبري قرية النجع الطويل بالطود بعرض 8 متر وطول حوالي 4 مترات والذي تم الانتهاء من تنفيذه بتكلفة تقدر بنحو 600 ألف جنيه.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال انشاء مبني مكتب بريد قرية العديسات علي مساحة نحو 465 متر مربع تتضمن انشاء مبني خدمات بريدية وخدمات بريد استثمارية واماكن انتظار ومكاتب بريدية ومن المقرر انهاؤه خلال 12 شهرا.