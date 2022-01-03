غرق طفل فى ترعة أثناء اللهو أمام المنزل بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة، مساء اليوم، الاثنين، أثناء محاولة إسعافه عقب تعرضه للغرق فى ترعة بنطاق دائرة مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، وتم انتشال جثته ونقله إلى مشرحة مستشفى نصر النوبة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى مأمور مركز شرطة نصر النوبة بأسوان، إخطاراً من مستشفى نصر النوبة المركزى يفيد بوصول الطفل "محمد.م.ع" 5 سنوات، جثة هامدة، بعد تعرضه للغرق، وبسؤال أسرته أقروا أن الطفل كان يلهو أمام المنزل بقرية المنشية التابعة لمركز كوم أمبو، وسقط فى الترعة ليلفظ أنفاسه غريقاً، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وفى سياق آخر، عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان اليوم، على جثة طفلة فى فى بيارة صرف صحى بقرية الشراونة التابعة لمركز إدفو وتم نقلها إلى المشرحة.

وعلى الجانب الآخر، تمكنت وحدة مباحث كوم أمبو بأسوان، اليوم، الإثنين، من ضبط مسجل خطر عثر بحوزته على سلاح آلى، عبارة عن ٣ بنادق آلية و٦ خزن و٧٠ لفافة من نبات البانجو المخدر صغيرة الحجم، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات لحين العرض على النيابة.