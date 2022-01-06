محافظ أسوان: جارى تنفيذ مشروع الهوية البصرية فى الجداريات وواجهات المبانى الحكومية

أسوان – عبد الله صلاح

تواصل محافظة أسوان جهودها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته الأخيرة للمحافظة بالبدء فى تنفيذ مشروع الهوية البصرية وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجامعة الألمانية.

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه طبقاً للتصميمات التى قامت بإعدادها الجامعة الألمانية وتم عرضها على رئيس الجمهورية فى الحفل الختامى لأسبوع الصعيد تقوم مجموعات العمل من طلاب وأعضاء هيئة تدريس بكلية التربية النوعية بجامعة أسوان، بجانب معلمى المدارس الفنية والزخرفية بالتربية والتعليم بالأعمال الفنية بإشراف من الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية طبقاً للتصميمات المقررة حيث تم تنفيذها على الجداريات والمبانى الحكومية.

ولفت إلى أن ذلك يتوازى مع الجهود المبذولة من إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية بقيادة اللواء إيهاب عبد الله فى نفس الإتجاه بتركيب البنرات واليافطات على واجهات محطة السكك الحديدية الرئيسية ومطار أسوان الدولى والأتوبيس ، وكذا الأماكن السياحية وغيرها من المواقع المستهدفة لمشروع الهوية البصرية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد فرمان بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تتسابق الجهود لتنفيذ مشروع الهوية البصرية، وخاصة فى 7 جداريات فنية بالأماكن التى شهدت أعمال تطوير وتجميل بداية من طريق المطار، ثم طريق السادات وحتى واجهة المدينة بكورنيش النيل وأمام حديقة درة النيل ومبنى المحافظة.

كما أن هناك مخطط إنشاء 2 جدارية أخرى بمدخل قرية غرب سهيل ، والسوق السياحى بعباس فريد، مؤكداً على أن ملحمة العمل تشهد إعداد بانوراما مميزة ولوحات ومجسمات وجداريات تربط القيمة الثقافية والتراثية والفنية لأسوان بمشاركة واسعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية النوعية بالجامعة بالتوازى مع معلمى توجيه التربية الفنية بمديرية التربية والتعليم ، ولاسيما بمدارس عبد الله الشرقاوى الزخرفية الثانوية ، وحسين مرسال الصناعية بنات ، ومحمد محسن الصناعية بنات ، وأبو الريش الصناعية بنات، بجانب مدارس فصول الكوبانية الملحقة المشتركة ، والأمل للصم والبكم ، وأسوان الصناعية المهنية .