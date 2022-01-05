محافظ أسوان يعتمد حركة تنقلات لرؤساء المدن والمراكز

أسوان – عبد الله صلاح

أعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم حركة محليات محدودة لبعض رؤساء الوحدات المحلية، حيث تضمنت الحركة نقل المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو للعمل رئيساً لمركز ومدينة أسوان بدلاً من العميد عادل شرشر، والذى جرى نقله للعمل رئيساً لمركز ومدينة دراو.



كما تم تكليف شوقى مصطفى رئيساً لمركز ومدينة كوم أمبو بدلاً من رئيس مدينة الرديسية والذى تولى مهامها يحيى مصطفى بعد نقله من رئاسة مدينة السباعية ، والتي سيتولى مهامها محمود عليان.



وأكد اللواء أشرف عطية، فى بيان صحفى، أن حركة المحليات المحدودة تهدف إلى الإسراع بمنظومة العمل لإستكمال خطة تطوير وتجميل المدن، مع رفع مستوى النظافة العامة وتفريغ الأسواق والشوارع الرئيسية من الإشغالات والباعة الجائلين، بجانب تطبيق الانضباط والإجراءات الرادعة على عربات الحنطور والتوك توك، بالتوازى مع إنجاز المشروعات الخدمية والملفات الهامة في القطاعات المختلفة على الوجه الأكمل.



وأضاف محافظ أسوان، أن هذه الحركة تستهدف تنشيط العمل الميدانى والنزول للشارع والتعامل مع مشاكل وهموم المواطنين، والعمل على إيجاد الحلول الجذرية لها بما يحقق جودة الخدمات المقدمة، ويساهم فى تحسين مستوى معيشتهم.