اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يناير 2022 11:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية جديدة للألسن بمدينة أسيوط الجديدة

الخميس، 06 يناير 2022 11:14 ص
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية جديدة للألسن بمدينة أسيوط الجديدة الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن صدور قرار من مجلس الوزراء برئاسة  الدكتور مصطفي مدبولى بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك بإضافة كلية الألسن لجامعة أسيوط، على أن يكون مقرها مدينة أسيوط الجديدة .

وأكد رئيس جامعة اسيوط على أهمية القرار والذى يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير  الخدمات التعليمية المقدمة  فى مختلف جامعات الجمهورية بصفة عامة وجامعات الصعيد بصفة خاصة .

وأوضح الدكتور طارق الجمال أن كلية الألسن تمثل إضافة هامة لكليات الجامعة والتى من المقرر ان تتيح فرصة  متميزة لطلاب محافظات  الصعيد لدراسة عدد من اللغات الأجنبية المختلفة دون الحاجة الى الاغتراب او الانتقال الى محافظات اخرى ، وإعداد خريجين مؤهلين لتلبية سوق العمل من المترجمين ومتخصصى اللغات الأخرى فى  ظل الانفتاح والتعاون الدولى الذى يشهده العالم  .

 

 


اسيوط

جامعه اسيوط

اخبار مصر

اخبار اسيوط

مجلس الوزراء

اسيوط الجديده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة