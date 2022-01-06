وقالت وزارة الخارجية الكورية -في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية اليوم الخميس- إن النائب الأول لوزيرها تشوي اجتمع مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي، ومنسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران، انريكي مورا، ومدير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الفرنسية، فيليب إيريرا، وكذلك ممثلي ألمانيا وبريطانيا.

وأشارت الخارجية الكورية، إلي أن تشوي استمع خلال اللقاءات إلى تطورات المفاوضات من الممثلين المفاوضين واتفق معهم على أن المفاوضات وصلت إلى نقطة مهمة.

ويقوم تشوي بزيارة إلى فيينا حيث تجري مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني في الفترة من 4 إلى 9 يناير الجاري.

يذكر أن كوريا الجنوبية ليست طرفا في المفاوضات لكنها تبادلت وجهات النظر بشكل وثيق بشأن مناقشات إحياء الاتفاق النووي الإيراني نظرا لأنها تورطت في قضية الأصول المُجمدة الإيرانية.

وتم تجميد حوالي 7 مليارات دولار من أموال النفط الإيرانية في البنوك الكورية الجنوبية بعد أن أدرجت الحكومة الأمريكية البنك المركزي الإيراني ضمن قائمة العقوبات، وهي الأكبر من بين الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.