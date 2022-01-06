اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يناير 2022 04:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

كامالا هاريس فى ذكرى اقتحام الكونجرس: يوم يضاف لقائمة الأسوأ مثل 11 سبتمبر

الخميس، 06 يناير 2022 04:24 م
كامالا هاريس فى ذكرى اقتحام الكونجرس: يوم يضاف لقائمة الأسوأ مثل 11 سبتمبر هاريس
كتبت ـ نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت كامالا هاريس ، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن ، إن اقتحام الكونجرس الأمريكي والذي وقع قبل عام ، في ليلة 6 يناير جعل من هذا اليوم واحداً من أسوأ الأيام فى التاريخ الأمريكي، ويضاف إلى جانب هجوم بيرل هاربر ، وهجمات 11 سبتمبر.

 

وأضافت هاريس فى خطاب لها بمناسبة ذكري الاقتحام: "ما استهدفه المتطرفون الذين جابوا هذه القاعات لم يكن فقط حياة القادة المنتخبين ما سعوا إلى الحطام والتدمير لم يكن مجرد مبنى مقدس كما هو. ما كانوا يهاجمونه هو المؤسسات والقيم والأفكار التي سارت أجيال من الأمريكيين واعتصاموا وسفكوا الدماء لتأسيسها والدفاع عنها".

 

ويأتي الخطاب والذى يتبعه خطاب آخر للرئيس جو بايدن وسط سلسلة من الفعاليات التي يتم التجهيز لها من قبل رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى فى الذكرى الأولى للتمرد الذى شهد اقتحام حشد من أنصار الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب لمبنى الكونجرس فى محاولة لمنع التصديق على فوز بايدن فى الانتخابات الرئاسية. وتشمل الفعاليات دقيقة صمت فى مجلس النواب وصلاة على أبواب الكابيتول.

 

 


الولايات المتحدة

اخبار أمريكا

اقتحام الكونجرس

ذكري اقتحام الكونجرس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

واشنطن بوست: ترامب لا يزال مهيمنا على الحزب الجمهورى بعد عام من اقتحام الكونجرس

الخميس، 06 يناير 2022 12:59 م

اقتحام الكونجرس.. أرقام توثق التحقيق فى قضية "القرن" الأمريكية.. إنفوجراف

الخميس، 06 يناير 2022 10:00 ص

اقتحام الكونجرس الأمريكى.. أرقام وحقائق فى عام كامل من التحقيقات حول أحداث 6 يناير.. أكثر من 700 متهم فى "قضية القرن".. 70 حكما نهائيا و160 اعترافا.. وضباط جيش سابقين وحاليين فى دائرة الاتهام

الخميس، 06 يناير 2022 10:00 ص

"الاستدعاءات بشكل ودى" آخر أوراق لجنة التحقيقات فى اقتحام الكونجرس لكشف غموض أحداث 6 يناير.. دعوة خاصة لمايك بنس لـ"كشف الحقيقة".. وخطاب لمذيع فى فوكس نيوز لكشف محادثاته مع مسئولى البيت الأبيض

الخميس، 06 يناير 2022 02:30 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة