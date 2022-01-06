كامالا هاريس فى ذكرى اقتحام الكونجرس: يوم يضاف لقائمة الأسوأ مثل 11 سبتمبر

كتبت ـ نهال أبو السعود

قالت كامالا هاريس ، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن ، إن اقتحام الكونجرس الأمريكي والذي وقع قبل عام ، في ليلة 6 يناير جعل من هذا اليوم واحداً من أسوأ الأيام فى التاريخ الأمريكي، ويضاف إلى جانب هجوم بيرل هاربر ، وهجمات 11 سبتمبر.

وأضافت هاريس فى خطاب لها بمناسبة ذكري الاقتحام: "ما استهدفه المتطرفون الذين جابوا هذه القاعات لم يكن فقط حياة القادة المنتخبين ما سعوا إلى الحطام والتدمير لم يكن مجرد مبنى مقدس كما هو. ما كانوا يهاجمونه هو المؤسسات والقيم والأفكار التي سارت أجيال من الأمريكيين واعتصاموا وسفكوا الدماء لتأسيسها والدفاع عنها".

ويأتي الخطاب والذى يتبعه خطاب آخر للرئيس جو بايدن وسط سلسلة من الفعاليات التي يتم التجهيز لها من قبل رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى فى الذكرى الأولى للتمرد الذى شهد اقتحام حشد من أنصار الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب لمبنى الكونجرس فى محاولة لمنع التصديق على فوز بايدن فى الانتخابات الرئاسية. وتشمل الفعاليات دقيقة صمت فى مجلس النواب وصلاة على أبواب الكابيتول.