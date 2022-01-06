كاتبة عراقية: الجيش العراقى واجه تحديات كثيرا وكان له دور بطولى فى قتال داعش

كتب أحمد عرفة

أكدت لينا مظلوم الكاتبة الصحفية العراقية، أن الجيش العراقى حقق العديد من البطولات والإنجازات وأصبح من أقوى الجيوش العربية، موضحا أن الجيش العراقى تعرض في السنوات الماضية للعديد من التحديات من بيها القرار الكارثى بحل الجيش عام 2003 خلال الغزو الأمريكي للعراق.

وأضافت الكاتبة الصحفية العراقية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن قرار حل الجيش العراقى سبب خلاف بين المؤسسات الثلاثة التي كانت موجودة حينها بالعراق وهى وكالة الاستخبارات الأمريكية والبنتاجون والرئاسة الأمريكية، والتقارير ذكرت في كتب موثقة تؤرخ لحرب العراق أن مسئول وكالة الاستخبارات الأمريكية قال إذا صدر حل قرار الجيش العراقى سأضمن لكم حرب أهلية طاحنة.

وتابعت الكاتبة الصحفية العراقية، أن الجيش العراقى تعرض لعدة محاولات استهداف أخرى، ورأينا بطولات الجيش عام 2014 و2015 عندما احتل التنظيم الإرهابى التكفيرى داعش 70 % من أراضى العراق بسبب التكتلات السياسية الفاسدة، ولكن الجيش العراقى قاتل ببطولة لتحرير أراضى العراق.