قصور ثقافة الأقصر تدعم أطفال القرى بمحاضرات عن الصحة وأزمة المياه وورش رسم

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت قصور ثقافة الأقصر على مدار الـ24 ساعة الماضية تنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، وذلك فى ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الإبداعية.

وفى هذا الصدد، عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الصحة وقيمتها على الإنسان"، وأوضح حسب الله أحمد تعريف الصحة وجهود الدولة والواجب على المواطن نحو هذه الجهود، كما نفذت ورشة فنية بعنوان "وحدات ديكور لتزين غرف الأطفال" أدارتها شيماء سعيد، إلى جانب ورشة أشغال يدوية بعنوان "عمل برواز من عصا الاستيك" نفذتها مشيرة محمد طلعت، ونظم قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "دور المرأة في المجتمع" وتحدثت د.إيمان فؤاد عن المرأة قبل الإسلام وهى أساس المجتمع ودورها فى المنزل والعمل والأعمال التطوعية، بجانب ذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "النزلات الموسمية وعلاقتها بفيرس كورونا" وتحدثت باتعة نوبى عن أعراض النزلات الموسمية وأعراض الفيروس والوقاية منهم، وكذلك عقد قصر ثقافة إسنا محاضرة بعنوان "القراءة وأهميتها في نشر الوعي" وتحدثت فاطمة فهد محمد عن أهمية القراءة ولماذا لا نقرأ.

كما أعد قصر ثقافة الطفل عرض كورال أطفال القصر بقيادة المدرب حجاج أحمد وغناء الموهبة فريدة، كما أقيمت ورشة حكى بعنوان "نجيب محفوظ" سردتها زينب أحمد، بجانب ذلك أعد المركز الحضري دوريا ثقافيا للأطفال في المعلومات العامة لزيادة معلومات والمعرفة عند الأطفال وفي ختام الدوري الثقافي تم توزيع جوائز مالية وشهادات تقدير للمشاركين من الأطفال، عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "كيفية التغلب علي أزمة المياة التي تتعرض لها البلاد"، وتحدث الدكتور محمود السيد عن قضية المياه وهى من أهم القضايا ويجب التعاون لحل هذة القضية لتوفير احتياجات مصر من المياه وحصتها.

وعقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "قبول الرأى الآخر" وتحدث مصطفى عبد العاطى الطاهر عن حرية الرأى والتعصب للرأى الفردى والتمسك بالتقاليد والأعراف القبلية وطرح الرأى الآخر بأسلوب سهل، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "أبو القاسم الشابي"، وأوضح سيد صدقى فهمى التعريف بالشاعر وأشعاره وكتاباته وبعض سمات كتاباته الشعرية والإبداعية.

وأقام قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "عفريت" وتحدث الدكتور محمد إمام عن كاهن أمون يحلم بالعفريت وغضب العفريت وترضية كاهن أمون للعفريت، بجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "كيفية قراءة المعرض التشكيلي" وتحدثت الفنانة شرين فتح الله الطاهر عن تعريف للفن وزيارة المعرض التشكيلى وهناك أربعة عناصر مهمة فى قراءة اللوحة التشكيلية، وكذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "دلالات وأنواع الخطوط داخل تصميم الجرافيك" وأوضح الدكتور أحمد جمال عيد الخط في التصميم الجرافيكي يعتبر واحد من أهم العناصر التشكيلية داخل العمل الفني هو والنقطة واللون والإيقاع والمنظور، ومن أهم أنواع الخطوط "الخط المستقيم، المائل، المنكسر، الحلزوني" ولكل منها دلالات نفسية خاصة به حسب توظيفه داخل العمل الفني، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة فنون تشكيلية رسم حر تنفيذ هشام النحاس.



قصور ثقافة الأقصر تقدم الدعم لأطفال القرى



ورش تعليم للأطفال للتلوين والتشكيل