قافلة طبية بإشراف مجلس الوزراء تجرى الكشف الطبى على أهالى غارب مجانا

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن انطلاق أعمال القافلة الطبية الموسعة في مدينة رأس غارب التى تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة صناع الخير للتنمية، ونقابة أطباء الغربية، ونقابة صيادلة الغربية، ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر برعاية رئيس مجلس الوزراء ، وتحت إشراف الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي .

والتقي محافظ البحر الاحمر بفريق عمل مؤسسة صناع الخير للتنمية واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء للتنسيق لأعمال القافلة وبحث سبل مضاعفة التعاون الفترات القادمة لخدمة غير القادرين في أنحاء المحافظة .