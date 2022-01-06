فنانون تشكيليون يجمّلون مدخل سيوة استعدادا لمهرجان التمور

مطروح - حسن مشالي

انطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال إضفاء لمسات جمالية، لمدخل مدينة سيوة، بمشاركة مجموعة من الفنانين التشكيليين، الذين يزورون الواحة خلال الفترة الحالية، شيرين جواد، منال الخولى، وخلود الجمل، وسمير على، وسعيد العايدى، ومحمد سليمان.

وقال محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، أنه في ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالعمل على رفع درجة الجاهزية بسيوة لاستقبال الوفود المشاركة بالدورة الخامسة لمهرجان التمور المصرية بسيوة، في الفترة من 22 إلى يناير الجاري، تم التنسيق مع الفنانين التشكيليين، لإضافة لمسة جمالية، تساهم في ظهور سيوة بالشكل اللائق، حيث بدأ عمل تصميمات وجداريات مستوحاه من بيئة سيوة الثرية بتراثها وثقافتها الفريدة، وطبيعتها الخلابة، بالتعاون مع معهد سيوه الأزهرى.

وعبر الفنانون المشاركين، عن سعادتهم بزيارة سيوة والمشاركة في إبراز جماليات الواحة، من خلال الجداريات مؤكدين على جمال سيوة واستعدادهم للمشاركة مستقبلا في مثل هذه المبادرات.