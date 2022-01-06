وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الخميس، أن فريقًا بحثيًا من أكاديمية الابتكار لعلوم وتكنولوجيا القياس الدقيق استخدم تكنولوجيا الاستشعار الزلزالي بالألياف الضوئية الموزعة لتحويل شبكة الألياف الضوئية للاتصالات القائمة في المناطق الحضرية إلى مصفوفة فائقة الكثافة لرصد الزلازل، ما يُتيح استجابة سريعة فيما بعد الزلزال.

وأوضحت أنه يمكن أن يساعد رصد الهزات الارتدادية للزلازل القوية أو المدمرة في الإنذار المبكر بالزلازل وتقديرها، وتعد شبكة الرصد الزلزالي المتنقلة إحدى الأدوات الرئيسية لرصد الهزات الارتدادية ويمكن لتكنولوجيا الاستشعار الزلزالي بالألياف الضوئية الموزعة رصد تمدد أو ضغط الألياف الضوئية أثناء الزلازل، ومن ثم تحويلها إلى إشارات للموجات الزلزالية.

وأشارت إلى أن فريق البحث استخدم كابلات ألياف ضوئية للاتصالات بطول 7.6 كيلومتر في مدينة (تانغشان) في مقاطعة خبي بشمالي الصين، لرصد الهزات الارتدادية بعد زلزال بقوة 5.1 درجة ضرب حي قويه بالمدينة في 12 يوليو 2020، حيث نجح في رصد عشرات الهزات الارتدادية الضعيفة، والكشف بشكل أولي عن توزيع مخاطر أضرار الزلازل المحتملة.

