طقس بارد على مطروح ودرجة الحرارة 12 مئوية وتصل لـ 8 مئوية الساعات المقبلة.. لايف

مطروح - حسن مشالي

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً لحالة الطقس البارد على محافظة مطروح والساحل الشمالي، وانخفاض درجات الحرارة لـ 12 مئوية، وتواصل انخفاضها لتصل لـ 8 مئوية خلال الساعات المقبلة.

ورصدت عدسة اليوم السابع، تراجع حركة المواطنين والسيواة المرورية في الشوارع، بسبب تزايد برودة الطقس، مع إغلاق المحال التجارية في مواعيدها الشتوية.

يأتي ذلك بعد موجة الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، خلال الأيام الماضية، التي تسببت في تعطيل الدراسة من يوم الخميس الماضي وحتي الاثنين.

وعادت الحياة لطبيعتها، مع استقرار حالة الطقس، وعودة الدراسة للانتظام من جديد في جميع المدارس، بعد تعطيلها منذ يوم الخميس الماضي. ونجحت أجهزة محافظ مطروح، في احتواء آثار الطقس وازالة وسحب مياه الامطار، من الشوارع الرئيسية والفرعية، بمدن ومراكز المحافظة، وتيسير حركة المرور أمام المواطنين والسيارات، وكذلك إزالة تراكم المياه على الطريق الدولى الساحلى مطروح إسكندرية- ومطروح- السلوم.

جاء ذلك بعد تعرض محافظة مطروح والساحل الشمالي، مع الساعات الاولى من فجر اليوم الاحد الماضي، لأمطار رعدية تراوحت بين غزيرة ومتوسطة وخفيفة، على أنحاء متفرقة.

وأشاد محافظ مطروح، بجهود مراكز ومدن المحافظة، في إزالة مياه الامطار، مع تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا، بالتنسيق مع فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الجهات المختصة، لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار، مع الدفع بسيارات لإزالة أي تجمعات المياه فور تساقط الأمطار، لتيسير حركة المرور، وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها.