اليوم السابع
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الخميس، 06 يناير 2022 07:24 م
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ضبط 3 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات بدمياط

الخميس، 06 يناير 2022 06:05 م
ضبط 3 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات بدمياط حملة أمنية - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط من ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة كفر سعد وبحوزتهم 2 بندقية آلية بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية وكمية من مخدرالبانجو وزنت 50 كيلو جراما وكمية من مخدرالحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام مبلغ مالى 3 هواتف محمولة مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم ومركبة "التوك توك" لتسهيل تنقلاتهم.


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