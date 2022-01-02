ضبط طن و1750 عبوة أسمدة ومخصبات ومبيدات بدون ترخيص فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة مُكبرة بنطاق مديرية أمن دمياط لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة، وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

فى مجال الأسمدة والأدوية البيطرية تم ضبط (عيادة بيطرية – مركز للخدمات والمستلزمات البيطرية- شركة للتنمية الزراعية شركة للمواد الغذائية ( وجميعهم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن دمياط، بمضبوطات بلغت (1 طن و1750 عبوة أسمدة ومخصبات ومبيدات - 2٫5 طن أعلاف – 1600 عبوة أدوية بيطرية مختلفة الأحجام – 10 طن و1500 كرتونة مواد غذائية جميعها بدون ترخيص)، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.