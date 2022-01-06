ضبط شخص بحوزته 3000 زجاجة كحول قبل توزيعها بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت مباحث مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، اليوم، الخميس، من ضبط 3000 زجاجة كحول مختلفة الأنواع، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات لحين العرض على النيابة.

وكانت معلومات وصلت إلى الرائد نبيل العادلي رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو، تفيد بقيام عاطل بتخزين كمية كبيرة من الخمور والبيرة داخل أحد المخازن، وتم إعداد كمين من رجال المباحث برئاسة النقيب حسين أيمن والملازمين محمد عماد ومحمد حسن.

وتم مداهمة المخزن وضبط 3 آلاف زجاجة خمور وبيرة تم التحفظ علي المضبوطات والمتهم، لحين العرض على النيابة التى تولت التحقيق فى الواقعة.