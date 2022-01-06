ضبط المتهم بنشر فيديو لسيدة بالنزهة وآخر ابتز فتاة بالهرم.. لايف

كتب محمد إبراهيم

قدم اليوم السابع بثا جديدا عن ضبط متهمين في جرائم ابتزاز، حيث كشفت اجهزة الامن ملابسات واقعة ترويج ونشر مقاطع فيديو خاصة بأحد الأشخاص وزوجته بالقاهرة .. وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص ، وزوجته –مقيمان بدائرة القسم).. بإكتشافهما نشر مقاطع فيديو خاصة بهما ، وماقررته الزوجة بتوجهها لأحد محال صيانة الهواتف المحمولة بدائرة القسم لصيانه هاتفها المحمول ، إلا أنهما فوجئا عقب ذلك بنشر مقاطع الفيديو على النحو المشار إليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل بمحل الهواتف المشار إليه – وآخر مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أقر الأول بتحصله على مقاطع الفيديو من هاتف السيدة المذكور حال قيامه بصيانته ، وإرسالها للثانى الذى قام بترويجها ونشرها ، بفحص هواتفهما تبين إحتوائها على المقاطع المشار إليها وبإستدعاء المبلغان تعرفا عليهما وإتهماهما بإرتكاب الواقعة.

فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.