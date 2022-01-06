اليوم السابع
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ضبط المتهم بالتعدي على طفلة بالغربية

الخميس، 06 يناير 2022 12:42 ص
ضبط المتهم بالتعدي على طفلة بالغربية حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت اجهزة الامن ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بمحاولة خطف طفلة بالغربية.. وضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله رصد كاميرات مراقبة لأحد الأشخاص يقوم بمحاولة خطف طفلة حال سيرها رفقة شقيقتها بأحد الشوارع بمحافظة الغربية.
 
بالفحص تبين أنه حال سير (طفلة سن 13 ، شقيقتها سن 7 سنوات - بدائرة مركزشرطة السنطة بمحافظة الغربية) قام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بذات الناحية) بالإمساك بإحداهما ، ولم يتم تحرير ثمة محاضر بالواقعة.
 
بإستدعاء الطفلة حضرت صحبة والدتها (ربة منزل – مقيمة بذات الناحية) وإتهمت المذكور بالتحرش بنجلتها.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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