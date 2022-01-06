صحة المنيا: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إستمرار حالة الطوارئ و رفع درجة الاستعداد بمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى محافظة المنيا بمناسبة إحتفالات عيد الميلاد المجيد.

وأكد وكيل الوزارة، على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ بالمستشفيات ومنع الإجازات بالمستشفيات والمنشأت الصحية طوال فترة الاحتفالات و تشديد الرقابة والمرور على مدار الساعة لجميع المنشآت الصحية ووجه مسئولى الطب الوقائى بإستمرار تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية على مستوى المحافظة من المحلات والمطاعم والمخابز والمجازر وثلاجات حفظ الأغذية وأخذ عينات الأغذية باستمرار من تلك المنافذ ، والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين على تجنب التجمعات والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بإرتداء الكمامة مع إتباع الإرشادات اللازمة ومنع التجمعات في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقة كما وجه إدارة الثقافة الصحية بتحريك فرق التواصل المجتمعى لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بأماكن التجمعات والكنائس والنوادى الرياضية والميادين والاماكن العامة