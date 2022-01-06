اليوم السابع
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الخميس، 06 يناير 2022 10:21 م
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سيدة تشعل النيران فى نجلتها بالغربية ونقلها لمستشفى حروق كفر الزيات

الخميس، 06 يناير 2022 10:00 م
سيدة تشعل النيران فى نجلتها بالغربية ونقلها لمستشفى حروق كفر الزيات إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أقدمت ربة منزل على إشعال النيران في نجلتها بعد أن سكبت مادة قابلة للاشتعال عليها بعزبة صالح التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية لشكها في سلوكها، وأصيبت الأبنة بحروق من الدرجات الثلاث، وتم نقلها لمستشفى حروق كفر الزيات لتلقى العلاج.

 

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول فتاة في العقد الثاني من العمر للمستشفى مصابة بحروق من الدرجات الثلاث، وتم تحويلها إلى مستشفى حروق كفر الزيات.

 

وكشف شهود عيان من جيران المجني عليها قيام والدتها بإشعال النيران فيها لشكها في سلوكها وتم ضبط الأم و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

 


مدير أمن الغربية

طنطا

مستشفى حروق كفر الزيات

ربة منزل تشعل النيران في نجلتها بالغربية

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