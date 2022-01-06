سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 6-1-2022

كتبت ريهام الباشا

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 6-1-2022، بالبنوك العاملة فى مصر خلال الإجازة الرسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مسجلًا في البنك الأهلى المصرى 49.54 جنيه للشراء، و52.00 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 49.14 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.68 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع..

وأعلن البنك المركزي المصري إنه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اليوم الخميس الموافق 6 يناير 2022، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 9 يناير 2022.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى 51.68 جنيه للشراء.

52.13 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 49.54 جنيه للشراء.

52.00 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 49.54 جنيه للشراء.

52.05 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib 49.37 جنيه للشراء.

52.13 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 49.14 جنيه للشراء.

52.06 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي 47.96 جنيه للشراء.

52.09 جنيه للبيع.