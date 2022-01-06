سطوع للشمس واستمرار تحسن الطقس بالإسكندرية.. لايف وصور

الإسكندرية اسماء على بدر

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا لرصد حالة الطقس بالإسكندرية، حيث يشهد استمرار استقرار وتحسن الطقس على كافة أنحاء المحافظة وسطوع كامل للشمس.

وترفع محافظة الإسكندرية الطوارئ لاستقبال الأمطار المفاجئة واستمرار عمل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة يترأسها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وكل الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لمتابعة أول بأول حالة الطقس.

وكانت قد أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية عن استعدادات مكثفة، حيث تقوم شركة صرف صحى الإسكندرية بواسطة عمالها وفرق الطوارئ بقطاع التشغيل والصيانة بأعمال تطهير الشنايش بعد النوة الماضية، وتم التطهير فى مناطق منتزة أول وثان وشرق ووسط والجمرك وغرب والعجمى والعامرية.

وأشارت فى بيان ،إلى أنه يتم حاليا إستكمال التطهير على مدار الساعة لرفع العبء عن الشنايش والمطابق والشبكات والمحطات نتيجة لتجريف مياه الأمطار للرواسب والمخلفات أثناء النوة السابقة.