رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 136591 طنا

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 24 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32220 طنا، تشمل: 5400 طن يوريا و 10120 طن فوسفات و 700 طن مولاس و 16000 طن ملح.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64803 طنا، تشمل : 20003 طن ذرة و 1196 طن سلاج و 4647 طن خردة و 14204 طن حديد و 1239 طن خشب زان و 5266 طن ابلاكاش و 5143 طن سكر و 756 طت حمص و 502 طن بازلاء و 5500 طن فول صويا و 6347 طن قمح.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 557 حاوية مكافئة، تشمل : خضراوات ( بطاطس و فاصوليا و نعناع و بطاطا و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( بردقوش و أعشاب و بصل و ريحان و شيح و فول و فول سودانى و فلفل و قطن و كتان و كراوية و كسبرة و لوف و ليمون ) و فواكه ( برتقال و بلح ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و المغرب و الجزائر و الارجنتين و المانيا و كرواتيا و هونج كونج و الهند و أمريكا و باكستان و هولندا و اسبانيا و سريلانكا و تايوان و سنغافورة و الصين.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 34 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 596 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 136591 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 127629 طنا، كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2573 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و الفيوم، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5252 شاحنة .