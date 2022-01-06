رئيس مدينة ملوى يتفقد إجراءات التأمين حول عدد من الكنائس قبل احتفالات عيد الميلاد

المنيا -حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا، عدداً من الكنائس والمطرانيات بمدينة ملوى، للوقوف على الحالة الأمنية، ومتابعة الإجراءات والتدابير الخاصة، بتأمين إحتفالات عيد الميلاد المجيد.

و أعلن رئيس المدينة رفع درجة الإستعداد القصوي وتفعيل غرف العمليات بالمركز والمدينة إستعدادا لاحتفالات اعياد الميلاد المجيد.

وكلف "السايس" رؤساء الوحدات المحلية التسع ورؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بشوارع وميادين المركز والمدينة وخاصة في محيط الكنائس والمطرانيات ، ومتابعة رفع القمامة ، وكذلك رفع كفاءة الطرق والشوارع وتركيب لمبات الإنارة اللازمة .

وأضاف " السايس" أنه تم التنسيق مع القيادات الأمنية بالمركز والمدينة لمنع إنتظار السيارات والدراجات البخارية بمحيط الكنائس والأديرة وخاصة بالمداخل والمخارج ، ومتابعة وتلقي البلاغات أولا بأول، مشيداً بالدور الذي تقوم به قوات الشرطة، في تأمين المواطنين بالمركز والمدينة، ووجه رؤساء القرى التسع والاحياء برفع درجة الاستعداد والاهتمام بمستوى النظافة ورفع وإزالة أية اشغالات، ومراجعة الإنارة في المناطق المحيطة بالكنائس والشوارع الرئيسية وهنأ "رئيس المدينة" أبناء مدينة ملوى، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، معرباً عن أمنياته بأن ينعم الجميع بالفرحة والسعادة والطمأنينة، وداعيًا المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ بلادنا مصر وينعم عليها بالأمن والآمان والسلام والاستقرار.