رئيس جامعة بنها يتفقد سير العمل وأعمال التجديدات بالمستشفى الجامعى.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجري الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية بالمستشفى الجامعي للاطمئنان علي الخدمة الصحية المقدمة للمرضى، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد شاكر مدير المستشفى.

وشملت الجولة، تفقد رئيس الجامعة المرحلة الثانية للعمليات الموحدة بعدد ٧ كبسولات جراحية بالخدمات والتى تتم طبقا لأعلى مواصفات الجودة العالمية، كما تفقد وحدات العناية المتوسطة، بالإضافة إلى تفقد أعمال التجديدات بالجناح الاقتصادي بالمستشفى.

كما شملت الجولة، أيضا تفقد مركز العيون من وحدات وعمليات وعيادات، كما إلتقى رئيس الجامعة بعدد من المرضى واستمع إلى أرائهم ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وقال الدكتور جمال سوسة، إن الزيارة تأتي في إطار متابعة سير العمل بالمستشفى الجامعي وتطوير الأداء ومتابعة أعمال التجديدات بها من أجل تقديم خدمة طبية وعلاجية جيدة للمرضى.

وأكد "سوسة"، أن الجامعة حريصة على تطوير المستشفى الجامعى باعتبارها جزءا من دورها المجتمعي وواجهة الجامعة لدى المجتمع من خلال تقديم خدمة صحية لائقة لأهالينا المترددين على المستشفى التي لا تخدم القليوبية فقط بل تخدم محافظات الدلتا المجاورة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن قطاع المستشفيات الجامعية وما يشهده من أعمال تطوير يأتي وفقا للخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية، لدعم وتطوير القطاع الصحي وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية مضاعفة الجهود لتطوير منظومة الصحة في مصر، وحرص الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على تطوير الأداء ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية التى تعتبر قاطرة الخدمة الطبية.

الاستماع لشكاوى المرضى



جانب من الجولة بالمستشفى



خلال الجولة



رئيس الجامعة خلال الجولة



رئيس جامعة بنها يتفقد سيرا العمل بالمستشفى