رئيس جامعة القناة: الوحدة الوطنية جزء من الهوية المصرية وجميعنا خلف القيادة السياسية

الإسماعيلية- صبرى غانم

زار اليوم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس كنائس الإسماعيلية لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وقد بدأت الزيارة بتقديم التهنئة للواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بعيد الميلاد المجيد، والقس أيمن سامى الذى كان في استقبالهما بمقر الكنيسة الإنجيلية، ثم توجه رئيس الجامعة بعدها لزيارة كنيسة المطرانية الأرثوزوكسية حيث كان فى استقباله الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية وتوابعها، وكل من القمص أمنيوس الباراموسى، والقمص موسى إبراهيم كبار كهنة الكنيسة، والقس داود نجيب سكرتير المطرانية.

وفى اللقائين أكد رئيس الجامعة أن النسيج الواحد للشعب المصرى ووحدته الوطنية هى جزء لا يتجزأ من هوية الشعب المصرى، وتاريخ مصر يثبت ذلك، فكلنا كيان واحد نقف خلف قيادتنا السياسية الواعية للرئيس عبد الفتاح السيسى، متمنيا لشعب مصر ولقائدها وللأخوة الأقباط عيدا سعيدا وعاما يتسم بالرخاء والخير.