جامعة قناة السويس: 9 يناير بدء امتحانات متطلبات الجامعة والتخلفات

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021-2022 ستبدأ 9 يناير بإمتحانات متطلبات الجامعة - التى تستمر من 9 إلى 11 يناير - والتخلفات على أن تبدأ الإمتحانات النظرية 15 يناير وتستمر حتى 3 فبراير 2022 ،وإجازة نصف العام من 5 فبراير وحتى 17 منه ليبدأ الفصل الدراسى الثانى 19 فبراير .

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم الإعلان عن دليل الإجراءات لإمتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021/2022 ، والذى يشمل الضوابط والإجراءات الخاصة بأعمال الإمتحانات والكنترول والتصحيح، إضافة إلى الضوابط والإجراءات الخاصة بعمل المشرفين والمراقبين فى اللجان الامتحانية، وكذلك الطلاب.

وأشار الدكتور ناصر مندور، إلى أنه تم الإعلان عن جداول الامتحانات بجميع الكلية وعلى مواقعها، مع التشديد على الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتنبيه على إدارات الكليات بالالتزام بتوزيع الطلاب على اللجان، مع عمل مخطط بأسماء وأرقام جلوس وأقسامهم وشعبهم، وأن تراجع جيدا فى أقسام شؤون الطلاب بالكلية، قبل إعلانها على جميع الطلاب من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية للكليات، ومواقع التواصل المختلفة، حتى يعلم جميع الطلاب أماكنهم بالتحديد داخل اللجان، قبل قدومهم إلى الكلية، وتوضع تلك المخططات فى أماكن واسعة واضحة للطلاب .

وأكمل مندور مشددا على منع دخول أى طالب إلى الجامعة والامتحانات غير حاصل على تطعيم كورونا أو شهادة pcr تثبت خلوه من المرض، يقدمها كل 3 أيام وضرورة الكشف على الطلاب قبل الدخول للجامعة، وحال ظهور أعراض المرض عليه، يتم منعه من الدخول وتحويله إلى اللجنة الطبيبة للفحص والكشف.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن دليل الإجراءات لإمتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021/2022 ، تم الإعلان عنه بجميع الكليات، ونوه الدكتور محمد شقيدف، أنه سيتم وضع لوحات إرشادية على مداخل الكليات لتوجية الطلاب إلى اللجان الامتحانية، مع ترقيم لجان الامتحانات، ووضع جدول الامتحانات وقوائم بأسماء الطلاب على باب كل لجنة، ومراعاة وجود مسافة بين كل طالب لاتقل عن 1.5 متر فى جميع الجهات، مع التنبيه على الطلاب الحضور قبل بدء الامتحان مرتدين الكمامات بساعة كاملة على الأقل مع ضرورة إبراز البطاقه الداله على الحصول على اللقاح ، كما سيتم إجراء عملية التعقيم اللازم دون تزاحم مشدداً على غلق اللجان قبل نصف ساعة من موعد بدء الامتحان، وعدم فتح القاعات إلا فى وجود المراقبين.