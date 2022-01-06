حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بنطاق أحياء الإسكندرية.. صور

الإسكندرية - أسماء على بدر

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، علي جميع الأجهزة التنفيذية بمتابعة مستمرة ويومية لجميع الشوارع والأسواق العشوائية التي تم إزالتها وذلك لمنع عودة كافة أشكال التعديات والمخالفات بها كما أكد على ضرورة التصدى لأي مخالفات وغلق وتشميع المنشآت المخالفة وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفى هذا الصدد ، شنت وحدة الإزالة الفورية بقيادة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفنى الهندسى حملة مكبرة لازالة الاشغالات بشارع الزهور وش المعهد الديني ورفع عربات الباعة الجائلين والتي اسفرت عن ضبط كميات من الاشغالات وتسيير حركة المارة والمرور مع استمرار التمركز الميداني للحملة لعدم عودة الاشغالات مرة أخرى.

وشن حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة لازالة الاشغالات أمام الموقف الجديد والقباري السريع، ش الاسناوي والقفال منطقة مينا البصل وأسفرت الحملة عن التحفظ علي عدد 91 حالة إشغال متنوع وتحصيل مبلغ 7 آلاف جنيه غرامات فورية

وقام حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لازالة الاشغالات والتفتيش على المحال التجارية شملت شوارع عبد القادر الغرياني ، الاسكندراني، ميدان الرصافة، الحديني ،منشا ،جرين ،طريق المحور، عبد الفتاح يحيي ، صفيه زغلول ، وسعد زغلول، شامبليون، طريق الجيش، إسماعيل الفنجري، بورسعيد ، وعلي عباس الحلواني وأسفرت عن غلق عدد 5 منشآت وضبط عدد 177 حالة اشغال متنوع وعدد 37 شيشة.

وواصل حى الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ حملاته لفرض الانضباط بنطاق الحى حيث استهدفت الحملة شارع السيد محمد كريم، إسماعيل صبري ، الخديوي ، وإسحاق النديم ، والقائد جوهر، وأسفرت عن غلق وتشميع محل لعدم الإلتزام بتطبيق مواعيد الغلق الشتوية والتحفظ على عدد 10 حالات إشغال متنوع.

وقام مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية بنطاق المركز وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 2 محضر متنوع والتحفظ على 3 عينات فحص للمعامل بجانب تحصيل مبلغ 3 آلاف جنيه غرامات فورية.

وشن حى المنتزة أول برئاسة المهندسه جيهان مسعود حمله مكبرة شملت شوارع خليل حماده وخالد بن الوليد وش عبد السلام عارف والفخراني واسفرت الحملة عن التحفظ علي 100 حالة إشغال متنوع وتحصيل مبلغ 5 آلاف جنيه غرامات فورية.