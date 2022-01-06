حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاستيلاء على أموال مواطنين بزعم توظيفها بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية ، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بممارسة نشاط إجرامي بالنصب والاحتيال علي المواطنين من خلال تلقيه مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الذهب مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال، وعدم تنفيذ وعده، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المجني عليهم.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من عدد من المواطنين، مقيمين بالإسكندرية، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الذهب مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

كشفت التحريات الي صحة الواقعة، وقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي بالنصب والاحتيال علي المواطنين من خلال تلقيه مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الذهب مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التي وعد بتوزيعها واستيلائه على كامل المبالغ المالية دون رد بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة، بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وكذلك تبين أن المتهم المذكور محبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.