جمهورية الحلم والأمل.. رسائل الرئيس السيسى من قداس عيد الميلاد.. إنفوجراف

رسائل عديدة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسى من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال تواجده للتهنئة بقداس عيد الميلاد، إذ أكد أن "الجمهورية الجديدة تتسع للجميع وتتسع لنا كلنا دون أى فرق وتمييز نعيش فيها بسلام وأمان مع بعض".

وقال إن "الجمهورية الجديدة هى جمهورية الحلم والأمل، جمهورية العلم والعمل، المسالمة وليست المستسلمة، هنبنيها مع بعض، أى تحدى وأى صعاب تهون لو كنا على قلب رجل واحد، كل عام وأنتم بخير ومصر بخير والدنيا كلها بخير، كنت أتمنى أسلم عليكم كلكم واحييكم كلكم، ربنا يحمينا ويحميكم من الجائحة قداسة البابا كل سنة وأنت طيب".



رسائل الرئيس السيسى من قداس عيد الميلاد



رسائل الرئيس من قداس عيد الميلاد

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة: "بقول الكلام لكل الناس ولكل المصريين وليس حد بعينه أوعى حد يدخل بنا، اوعى حد يفتتنا".

وترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية ، وحضر عدد من الوزراء قداس عيد الميلاد المجيد برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والذى يقام بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعلى رأسهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.