تعرف على استعداد الكنيسة الأرثوذكسية لاحتفالات عيد الميلاد المجيد

كتب: محمد الأحمدى

ساعات قليلة تفصلنا عن احتفال كنائس مصر بعيد الميلاد المجيد، حيث تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية في كاتدرائية ميلاد السيد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، فيما تحتفل الإيبارشيات المختلفة بمحافظات مصر.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز استعدادات الكنائس والإيبارشيات المختلفة: