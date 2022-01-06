اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يناير 2022 09:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على استعداد الكنيسة الأرثوذكسية لاحتفالات عيد الميلاد المجيد

الخميس، 06 يناير 2022 08:00 ص
تعرف على استعداد الكنيسة الأرثوذكسية لاحتفالات عيد الميلاد المجيد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ساعات قليلة تفصلنا عن احتفال كنائس مصر بعيد الميلاد المجيد، حيث تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية في كاتدرائية ميلاد السيد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، فيما تحتفل الإيبارشيات المختلفة بمحافظات مصر.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز استعدادات الكنائس والإيبارشيات المختلفة:

  1. عدد الحضور فى الكاتدرائية لن يصل إلى 25% من العدد الكلى للكنيسة
  2. ترتيب المقاعد لضمان التباعد بين المصلين
  3. فرق الكشافة تتولى  الإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية
  4. تعميم الإجراءات على جميع الكنائس والإيبارشيات
  5. حجز مسبق للحضور عبر أماكن محددة من خلال مكاتب تابعة للكنيسة
  6. الكنيسة اعتذرت عن استقبال المهنئين بالعيد بعد القداس

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

احتفالات عيد الميلاد المجيد

البابا

عيد الميلا المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

متحدث الكنيسة الأرثوذكسية عن ليلة عيد الميلاد: الحضور بالحجز المسبق بنسبة 25%

الثلاثاء، 04 يناير 2022 10:09 م

الكنيسة الأرثوذكسية تعلن سيامة كاهن بإيبارشية طهطا وجهينة

الإثنين، 03 يناير 2022 12:51 م

مهرجان الأسرات الجامعية بالكنيسة الأرثوذكسية يهدى بطريرك السريان أيقونة قبطية

الأحد، 02 يناير 2022 08:11 م

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد الميلاد المجيد 7 يناير.. البابا تواضروس يترأس القداس مساء الخميس القادم.. كنائس القاهرة والإسكندرية تحدد الحضور بـ50% فقط تفاديا للزحام.. واقتصار التغطية على التليفزيون المصرى

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 09:00 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تفتح باب التسجيل لحضور قداس عيد الميلاد

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 10:57 م

الكنيسة الأرثوذكسية تعلن تأسيس لجنة استشارية لإيبارشية شمالى ألمانيا

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 01:06 م

أسقف الشباب بالكنيسة الأرثوذكسية يجتمع بأمناء الأسرات الجامعية

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 12:45 م

الكنيسة الأرثوذكسية تشهد رسامات شماسية بإيبارشية طما.. صور

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 11:08 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة