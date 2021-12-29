الكنيسة الأرثوذكسية تفتح باب التسجيل لحضور قداس عيد الميلاد

كتب: محمد الأحمدى

فتحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باب التسجيل لحضور قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد السيد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة، والمقررة مساء يوم 6 يناير مساء.

وأوضحت الكنيسة فى بيان لها أنه على الراغبين فى حضور قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح من أبناء الكنيسة تسجيل أسمائهم كل واحد فى الكنيسة التابع لها لحد أقصى السبت المقبل 1 يناير 2022 ليتسنى تجهيز الدعوات الخاصة بهم، وتسليمها لهم فى كنائسهم فى أقرب وقت، مع مراعاة الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة.

ومن المقرر أن توفر الكنائس وسيلة مواصلات لأبنائها ذهابا وعودة ويسمح بالذهاب بالسيارات الخاصة لمن يرغب علما بأن أبواب الكاتدرائية ستفتح اعتبارا من الساعة الخامسة مساء، ويبدأ القداس السابعة وينتهى بعد منتصف الليل.