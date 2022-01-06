تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم "ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 30.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 225.7 مليون جنيه، يليه سهم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 33 مليون ورقة، وقيمة تداول 224 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث "البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول بلغ 3.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 197.2 مليون جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 12 مليون ورقة، وبقيمة تداول 117.8 مليون جنيه، ثم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول 34.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 103.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك" بحجم تداول بلغ 24.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 94.6 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 7.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 92.6 مليون جنيه، ثم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير"، بحجم تداول 4.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 86 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "بي انفستمنتس القابضة"، بحجم تداول 7.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 84.95 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "شارم دريمز للاستثمار السياحي"، بحجم تداول بلغ 9.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 77.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 12043.42 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 5.22% ليغلق عند مستوى 2316.66 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 4.02% ليغلق عند مستوى 3385.91 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.2% ليغلق عند مستوى 14398.35 نقطة، وقفز مؤشر تميز في بنسبة 5.52% ليغلق عند مستوى 4298.08 نقطة.