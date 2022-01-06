تحرير 2649 محضر أسواق ومخابز وإصدار 9278 بطاقة تموينية بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والمحلات العامة والمحال التجارية ومحطات تموين السيارات للتأكد من الإلتزام بالقرارات والقوانين التموينية وتوافر السلع وفقاً للإشتراطات المقررة والإلتزام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان ولردع المخالفين.

أسفرت الحملات التموينية التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع الصحة والطب البيطري ومباحث التموين خلال شهر ديسمبر الماضي عن تحرير 2649 محضراً متنوع عبارة عن :

* 1435 محضرا نتيجة للمرور على المخابز تمثلت فى ( إنتاج خبز ناقص الوزن - عدم تمكين - عدم الإلتزام بمواعيد التشغيل - تجميع خبز وبطاقات تموينية - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم صرف بونات - توقف عن الإنتاج - كارت ذهبي - عدم نظافة أدوات العجين - عدم وجود ماكينة- سجل- عدم وجود ميزان ) .

* 1214 محضرا نتيجة للمرور على الأسواق عبارة عن" لحوم مكشوفة - ذبح خارج السلخانة - بدون ترخيص - مجهول المصدر - غير صالح للإستهلاك الآدمي - إنتهاء صلاحية - بيع بأزيد من السعر المقرر - عدم إعلان عن الأسعار - سجلات - غش تجاري - بدون بيانات - تجار تموينيين - أوكازيون - محظور تداوله - أسمدة ومبيدات- عدم تقديم ميزانية " .

* 26 محضرا للمواد البترولية .

وبالنسبة لموقف البطاقات التموينية فقد تم إصدار 9278" 8334 بطاقة بدل تالف وفاقد ، 944 مستجد وفصل اجتماعى" .