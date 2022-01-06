وتم تداول341.11 مليون سهم عبر 9496 صفقة نقدية بقيمة 71.3مليون دينار (نحو 235.2 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 18.55 نقطة ليبلغ مستوى 5917.78 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.31 في المئة من خلال تداول 2ر158 مليون سهم عبر 4991 صفقة نقدية بقيمة 19 مليون دينار (نحو 7ر62 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 20.4 نقطة ليبلغ مستوى 67ر7703 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.26من خلال تداول 182.8 مليون سهم عبر 4505 صفقات بقيمة 3ر52 مليون دينار (نحو 5ر172 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 32.5 نقطة ليبلغ مستوى 23ر6171 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.53 في المئة من خلال تداول 132.2 مليون سهم عبر 3203 صفقات نقدية بقيمة 15.2 مليون دينار (نحو 50.16 مليون دولار).



كانت شركات (قيوين أ) و(كامكو) و(دبي الأولى) و(استثمارات) الأكثر ارتفاعا أما شركات (استثمارات) و(جي إف اتش) و(أهلي متحد) و(عقارات ك) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (الأنظمة) و(امتيازات) و(النخيل) و(تحصيلات) الأكثر انخفاضا.

