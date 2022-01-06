بنى سويف بالمركز الثالث بين المحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية المحلية

بنى سويف - هانى فتحى

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، أن المحافظة احتلت المركز الثالث بين المحافظات في عدد المشروعات الصغيرة التي تم تمويلها من صندوق التنمية المحلية بإجمالي 337 مشروعاُ، والمركز الأول من حيث حجم الاستثمارات التي تم ضخها لتنفيذ تلك المشروعات والتي بلغت 5.8 مليون جينها، وذلك خلال عام 2021، وذلك بحسب التقرير السنوى الذي أعلنته وزارة التنمية المحلية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقائه بالسكرتير العام اللواء جمال مسعود ، لمناقشة تقرير إدارة بناء وتنمية القرية ،فى مجال النهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،من حيث عدد المشروعات المنفذة الممولة من صندوق التنمية المحلية وعدد المستفيدين من تلك المشروعات التى تستهدف المرأة المعيلة والشباب، عن طريق إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام.

وأضاف المحافظ،أن إجمالى المشروعات الصغيرة المنفذةخلال ديسمبر الماضي بتمويل من صندوق التنمية المحلية، بلغ 9 مشروعات بقيمة 419 ألف جنيه، والتى استفاد منها 29من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بقرى :مازورة ، أطواب، دنديل ، أشمنت ، باروط ، بياض العرب في مجال مشروعات الانتاج الحيواني.

من جهته أشار السكرتير العام إلى أن الصندوق يقوم بتوفير التمويل اللازم لإقامة مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية الريفية،مع التركيز على المشروعات الإنتاجية كالإنتاج الزراعى والصناعات البيئية والحرفية والمشروعات التسويقية والخدمية ذات العائد المالى ومشروعات صغار المنتجين كالورش الحرفية المتنوعة وغيرها من المشروعات الإنتاجية التى توفر فرص عمل وتدر دخلا يوفر حياة كريمة لأهالى وشباب القرى.

فيما أشاد بدر شاكر مدير تنمية القرية بدعم المحافظ لجهود وأنشطة إدارات تنمية القرية بالمحافظة والوحدات المحلية، فى مجال إقراض وتمويل المشروعات الصغيرة التى يتم تنفيذها بتمويل من صندوق التنمية المحلية، ضمن خطة يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة والوزارة لدعم إقامة مشروعات صغيرة تدر دخلاً وتوفر فرص عمل للشباب والمرأة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التنمية المحلية ، قد أعلنت حصاد عمل صندوق التنمية المحلية خلال عام 2021 ،حيث تم ضخ 26,3 مليون جنيه إجمالي قيمة القروض لتمويل2691 مشروع صغيرومتناهي الصغر، إضافة الى مشاركة المستفيدين بـ5.3 ملايين جنيه لتصبح جملة استثمارات المشروعات 31.6 مليون جنيه.

وجاءت محافظة المنيا في المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق في عدد المشروعات حيث نفذت 504 مشروعاً بإستثمارات 4.2 مليون جنيه، تلتها محافظة الدقهلية بعدد مشروعات بلغ 379 مشروعًا بإجمالي استثمارات4.5 مليون جنيه، وفي المركز الثالث محافظة بنى سويف بـ337 مشروعًا باستثمارات 5.8 ملايين جنيه، ثم الشرقية بـ258 مشروعاً بإجمالى استثمارات3.3 مليون جنيه، ثم سوهاج بـ220 مشروعاً بإستثمارات2 مليون جنيه.