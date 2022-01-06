باكستان: السلام الدائم فى جنوب آسيا مرهون بالحل السلمى لنزاع جامو وكشمير

إسلام آباد أ ش أ

أكد رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، أن السلام الدائم فى جنوب آسيا مرهون بالحل السلمى لنزاع جامو وكشمير وفقا للشرعية الدولية، مذكرا المجتمع الدولى بأنه لا يمكنه التخلى عن مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الكشميريين .

وقال رئيس الوزراء فى رسالته بمناسبة يوم الحق فى تقرير المصير الذى يوافق الخامس من يناير - التى نقلتها صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية، اليوم الأربعاء - : "لقد تم الاعتراف بأهمية الحق - الذى لا يجوز التصرف فيه - فى تقرير المصير بجميع مواثيق حقوق الإنسان المهمة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن".

وأضاف "أثناء الاحتفال بيوم 5 يناير باعتباره يوم حق تقرير المصير للكشميريين، نكرر التزامنا بدعم حقوق الإنسان الأساسية لشعب جامو وكشمير ونحيى نضال الكشميريين العادل الذى امتد لأكثر من سبعة عقود " .

وقال "نحتفل بهذا اليوم لتذكير المجتمع الدولى بأنه لا يمكنه التخلى عن مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه شعب كشمير".

وشدد رئيس الوزراء الباكستانى على أن حق تقرير المصير الذى منحته الأمم المتحدة للكشميريين لا يمكن أن تنكره الهند من جانب واحد.