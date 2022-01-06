انطلاق قوافل لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بكنائس دمياط ورأس البر

دمياط معتز الشربينى

انطلقت حملة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا تزامنًا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بوصول التطعيم لجميع المواطنين وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بأعمال وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط والتى تستمر على مدار يومى الخميس والجمعة.

وتم اليوم إطلاق قوافل بكنيستى العذراء مريم بمدينة دمياط والشهيد العظيم مارجرجس بشارع 89 بمدينة رأس البر وأيضاً كنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس عمود الدين بمدينة دمياط الجديدة، لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، وذلك لتوسيع دائرة التطعيم والوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة المواطنين.

وقد تضمنت الحملة تقديم خدمات التسجيل و التطعيم وسط إجراءات وقائية واحترازية، وحث المواطنين على سرعة التسجيل وأيضاً تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا من عمر 12 عاما.