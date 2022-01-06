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انطلاق امتحانات حقوق عين شمس السبت.. شهادة التطعيم بلقاح كورونا شرط الدخول

الخميس، 06 يناير 2022 04:00 ص
انطلاق امتحانات حقوق عين شمس السبت.. شهادة التطعيم بلقاح كورونا شرط الدخول امتحانات الجامعات - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تنطلق امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، "انتظام وانتساب" بدء من السبت المقبل 8 يناير وذلك لطلاب الفرقة الثالثة، على أن تنطلق امتحانات الفرقة الثانية الأحد 9 يناير، والفرقة الرابعة تبدأ امتحاناتها الاثنين 10 يناير، والفرقة الأولى تنطلق امتحاناتها الثلاثاء 18 يناير.
 
 
ووضعت الكلية عددا من التعليمات الهامة للطلاب استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية، حيث أكدت الكلية أنه لن يسمح للطالب بدخول الامتحانات بدون إحضار شهادة التطعيم وإثبات الشخصية وارتداء الكمامة.
 
 
كما أكدت كلية الحقوق فى جامعة عين شمس، أنه لن يسمح بدخول اللجنة بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان، فضلا عن منع التدخين داخل اللجان نهائيا، كما يحظر دخول اللجنة بالموبايل أو أى أجهزة اتصال وان من يخالف ذلك يعد قرينة على الغش والاخلال بنظام الامتحانات، فضلا عن منع دخول أى كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان .
 
وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد كشف عن الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد 2021 – 2022، حيث بدات الدراسة 9 أكتوبر، على أن تكون فترة الدراسة بالفصل الدراسي الأول 14 أسبوعا، وينتهي الفصل الدراسي الأول الخميس الموافق 13 يناير.
 
 
وتبدأ إجازة نصف العام الدراسى اعتبارا من يوم السبت 5 فبراير وحتى الخميس 17 فبراير 2022، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجديد، السبت الموافق 19 فبراير بفترة دراسية تمتد لـ16 أسبوعا وينتهي الفصل الدراسى الثانى الخميس 9 يونيو.
 
 
كما تنتهى امتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى الجديد خلال شهرى يونيو ويوليو وفقا لطبيعية الدراسة والامتحانات لكل كلية.

جامعه عين شمس

امتحانات جامعه عين شمس

امتحانات الفصل الدراسى الأول

الفصل الدراسى الأول

كليه الحقوق

حقوق عين شمس

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