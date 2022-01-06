النمسا تؤيد دعوة الاتحاد الأوروبى لإيجاد حل سلمى للاحتجاجات المتصاعدة فى كازاخستان

كتبت: هناء أبو العز

أيدت النمسا دعوة الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد حل سلمي للاحتجاجات المتصاعدة حاليا في كازاخستان .

وقال ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، في تصريحات له اليوم الخميس، إن النمسا تتابع عن كثب مع الاتحاد الأوروبي التطورات المتلاحقة في الوضع السياسي بكازاخستان.

وأشار الوزير النمساوي إلى تضامن حكومته مع مطالبة الاتحاد الأوروبي لجميع المعنيين بالتصرف بمسئولية وضبط النفس والامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من تصعيد العنف في كازاخستان.

وكانت حركة احتجاج واسعة فى كازاخستان بدأت يوم الأحد الماضي بعد زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المسال قد امتدت من مدينة جاناوزن بغرب البلاد إلى ألماتي العاصمة الاقتصادية وكبرى مدن البلاد وتسببت في مقتل 8 عناصر من قوات الأمن والجيش في أعمال شغب هزت البلاد على مدار عدة أيام.