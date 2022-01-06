المغرب يسجل 5618 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس "كورونا"

الرباط أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 5618 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 977 ألفا و579 حالة.

وأضافت الصحة المغربية، فى بيان لها، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالى إلى 14 ألفا و872 حالة، فيما تم تسجيل 1485 حالة شفاء؛ ليصل إجمالى حالات التعافى إلى 944 ألفا و555 حالة.

ويوم الثلاثاء الماضى، أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن 88519 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال (24) ساعة الماضية ليبلغ إجمالى من تلقوا الجرعة الثالثة 3 ملايين و 184 ألفا و 255 شخصا.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن إجمالى المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس التاجى 24 مليونا و 573 ألفا و 26 شخصا بعد تلقى 5793 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشار البيان إلى أن إجمالى المواطنين الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح المضاد للفيروس التاجى 22 مليونا و 949 ألفا و 382 شخصا بعد تلقى 7704 أشخاص الجرعة الثانية من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، يذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس التاجي.