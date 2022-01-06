المصابون فى حادث "تسمم 6 أكتوبر" يكشفون كواليس الحادث

كتب أحمد الجعفرى

استقرت الحالة الصحية للعاملين المصابين بحالة تسمم فى واقعة مدينة 6 أكتوبر، واستمعت جهات التحقيق لأقوالهم، بعد مغادرتهم المستشفى.

وقال العمال فى التحقيقات، أنهم عادوا من العمل وتوجه 3 منهم إلى أحد المطاعم وقاموا بشراء 3 طواجن، بعدها توجهوا إلى أحد المقاهى بذات المكان وتناولوا وجبة الطعام.

وأضافوا، أنهم عادوا إلى المنزل وشعروا بحالة إعياء شديدة، هما وزملائهم الذين توفوا، بعدها بدقائق فقد زملائهم الوعى، فى الوقت الذى أجروا فيه اتصال بالإسعاف التى قامت بنقلهم للمستشفى.

وتابعوا، أن أحد المتوفين لم يتناول معهم من وجبة الطعام التى اشتروها، حيث كان متواجد داخل المنزل، فى الوقت الذى كانوا هم فيه على المقهى، يتناولوا الطعام.

وقررت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر إخلاء سبيل مالك مطعم بعد اتهامه بواقعة مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بحالة تسمم، عقب تناولهم وجبة طعام من المطعم، لعدم كفاية الآدلة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها فى الواقعة، لبيان أسباب وفاة العاملين، حيث تنتظر تقرير الطب الشرعى الذى سيحدد أسباب الوفاة بشكل مفصل.

ونفى صاحب المطعم فى التحقيقات، استخدامه سلع فاسدة، مؤكدًا إعداد وجبات صالحة للاستهلاك الآدمي، وتناول العديد من الزبائن وجبات من المطعم ولم يصابوا بأى تسمم.

ويجري رجال المباحث تحريات مكثفة للتأكد من كون الوجبة التي تناولوها من المطعم هي السبب في إصابتهم بالتسبب من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شخصين، وإصابة اثنين نتيجة تناولوهم وجبة طعام من مطعم بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين للمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، أنهم تناولوا وجبة طعام من مطعم، وأصيبوا عقب ذلك بتسمم، وفارق اثنين منهم الحياة عقب نقلهم إلى المستشفى.