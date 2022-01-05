ضبط 532 مخالفة مرورية متنوعة وحالتى تعاطى أفيون أثناء القيادة بأسوان

أسوان - صلاح المسن

نظمت مديرية أمن أسوان اليوم، الأربعاء، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحرير نحو 532 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط دراجات بخارية بدون ترخيص وبدون لوحات.

وتضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 65 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفوري في 75 مخالفة وتحرير 128 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 40 مسببات الحوادث وسحب تراخيص 105 حالات لعدم قبول التصالح كما أسفرت الحملة عن تحرير 115 مخالفة متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن 2 حالة إيجابية لتعاطي الأفيون، وتباشر النيابات المختصة التحقيق.