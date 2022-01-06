القوى العاملة بسوهاج تعلن تعيين 6425 شابا بالقطاع الخاص خلال 2021

سوهاج - محمود مقبول

الدولة المصرية لا تترك أبناءها وتسعى جاهدة فى تحقيق الفرص لهم، خاصة فرص العمل، وذلك من خلال تشجيع القطاعين الخاص والاستثمارى على إنشاء المشروعات الكبرى ذات العمالة الكثيفة، وحولت الحكومة المواطن من مواطن عاطل مقيد فى قوائم البطالة إلى مواطن ينتج ويساهم فى تنمية المجتمع الذى يعيش فيه.

اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، أكد اهتمام القيادة السياسية والدولة بالمواطن المصرى وتوفير كافة سبل الرعاية له، خاصة العمالة غير المنتظمة ورعايتهم اجتماعيا وصحياً وتأمينياً، معربا عن تقديره لدور وزارة القوى العاملة فى رعاية العمالة غير المنتظمة وحمايتهم، مؤكداً أن العامل المصرى يمثل ثروة بشرية تعتمد عليها الدولة فى مخططات البناء والتنمية، لافتا إلى ضرورة أن يشعر العامل أثناء تأدية عمله بالأمان والاطمئنان على مستقبله ومستقبل أسرته.

والقوى العاملة فى محافظة سوهاج لم تقف مكتوفة الأيدى لمواجهة ومحاربة شبح البطالة بل أنها اخترقت كل المجالات وفى مقدمتها برامج التدريب والتحويل لأصحاب المؤهلات وتأهيل غير المؤهلين، وهذا الأمر وضح جليا من خلال ما قدمته المديرية خلال عام 2021 المنقضى، حيث تم تعيين 6425 شابا من مختلف المؤهلات، من بينهم 95 من ذوى الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وترشيح 1686 آخرين منهم 95 من ذوى الهمم لفرص عمل من خلال وحدة التشغيل بالمديرية، فضلاً عن استخراج 10059 شهادة قياس مستوى المهارة وتصريح مزاولة الحرفة.

الدكتور هشام أبو زيد، وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، أكد أن المديرية قامت خلال العام الماضي بصرف منح للرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بواقع 666 منحة مولود جديد بإجمالى مليون و341 ألف جنيه، و154 منحة زواج لعدد 154 عاملا بمبلغ 462 ألف جنيه، وإعانة وفاة لأسرة عامل متوفى بمبلغ 184 ألفا و887 جنيها، و155 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 310 آلاف جنيه، بالإضافة إلى منحة عيدى الفطر والأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوى الشريف لعدد 19334 عاملا بمبلغ 13 مليونا و898 ألف جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 16 مليونا و195 ألفا و887 جنيه لـ 992 عاملاً من المسجلين، فضلاً عن صرف 779 ألفا و146 جنيها رعاية صحية لعدد 7260 عاملا مشتغلا ما بين إجراء عمليات كبرى وصغرى وصرف أدوية.

وأضاف "أبوزيد" عما تم إنجازه خلال عام 2021م الماضى، أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 2132 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 734 محضراً للمنشآت المخالفة، وفى مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 7032 منشأة، وعمل 160 حملات عادية، و137 حملة نوعية، وأسفر عن تحرير 277 محضرا لمنشآت مخالفة، والتفتيش على 9936 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا، وفى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 106 شكاوى عمالية، تم تسوية 22 منها ودياً، وإحالة 65 للمحكمة العمالية، و22 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وفى مجال التدريب المهني قامت المديرية بعمل 39 دورة تدريبية، بمراكز التدريب المهنى بنطاق المحافظة على مهن "التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، وصيانة الحاسب الآلي، والمحمول"، ليصل جملة أعداد المتدربين إلى 887 من شباب الخريجين منهم 478 ذكور، و409 إناث وفى مجال التشغيل الخارجى قامت مديرية القوى العاملة بسوهاج بمراجعة وتسليم 1498 عقدا للعمل بدولة الأردن.

وأشار وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج إلى اهتمام المديرية بالمراكز الـ 7 المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، فقد تم تشكيل حملات لحصر العمالة غير المنتظمة بالمشروعات لتسجيلهم بمنظومة قاعدة بيانات بالمديرية وشمولهم بالمنح والرعاية الصحية، والاجتماعية التى تقدمها المديرية لتلك الفئة، لافتا إلى حصر وتسجيل 2510 عاملين غير منتظمين بعدد 183 مشروعا خلال العام الماضى 2021م، وبالنسبة للتشغيل فقد تم تعيين 1810 من الشباب والفتيات بمراكز "حياة كريمة"، كما تم تدريب وتخريج 99 شاب وفتاة على مهن مختلفة بمراكز التدريب الثابتة.