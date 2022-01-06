السيطرة على حريق داخل شقتين سكنيتين بمدينتى كفر الزيات وزفتى فى الغربية

الغربية محمد طارق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بقرية قصر نصر الدين التابعة لمركز كفر الزيات فى محافظة الغربية، وذلك قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية قصر الدين التابعة لدائرة المركز باشتعال النيران فى شقة سكنية بالقرية، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارتى إطفاء وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث وقع بسبب ماس كهربائى نشب بالثلاجة أدى إلى أشتعال النيران بحجرات الشقة، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل وحدة سكنية غير مأهولة بالسكان بمدينة زفتى قبل امتداده إلى المنازل المجاورة ودون وقوع إصابات.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالى منطقة المساكن بجوار قسم المطافى بمدينة زفتي، باندلاع حريق داخل وحدة سكنية غير مأهولة بالسكان داخل منطقة المساكن، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث وتم الدفع بسيارتى اطفاء للسيطرة على الحريق، وتحرر وحضر بالواقعة واتخاذه الاجراءات القانونية اللازمة.