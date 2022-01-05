اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 05:37 م
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الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود بأحد المنازل فى المنيا

الأربعاء، 05 يناير 2022 04:37 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود بأحد المنازل فى المنيا سيارة إطفاء - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود اندلع بمنزل في مدينة المنيا، بسبب ماس كهربائي دون وقوع إصابات أو وفيات.

 

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق محدود بمنزل بالقرب من مستشفي الحميات بحي جنوب مدينة المنيا بسبب ماس كهربائي دون إصابات أو خسائر بشرية.

 

وقد انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من إخماده قبل امتداد النيران لباقي المنازل المجاروة، وأسفر الحريق عن تلفيات بسيطة في آثاث المنزل، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار المعمل الجنائي للمعاينة قبل العرض علي النيابة العامة للتصرف.


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