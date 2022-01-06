الرئيس السيسى عن البابا تواضروس: أنتوا متعرفوش حجم تقديرى لقداسته

ماجد تمراز

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، البابا تواضروس الثانى، خلال مشاركته فى قداس عيد الميلاد بكتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الرئيس السيسي: "أنا عاوز أقولكم على حاجة، أنتم متعرفوش حجم التقدير والاحترام اللي بكنه لقداسة البابا تواضروس، خلي بالكم الرجال بتوزن في المواقف والظروف الصعبة جدا، وإحنا مش عاوزين نتكلم في حاجات مالهاش لازمة، بقولكم خلي بالكم منه، وكل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد".

وأضاف الرئيس: "مش عايز أخد وقتكم عشان قداسة البابا تواضروس، وتحتلفوا بعيدكم، كل سنة وأنتم طيبين، وأنتم في رحمة ونعمة من الله عز وجل".

وتابع: "مش هطول عليكم ، عايز اقولكم انا بتكلم ومن خلال الفرصة ده بكلم كل المصريين بقول إن أحنا بدأنا طريق عاهدنا فيه ربنا وعهدناكم بدأناه مع بعض وإن شاء الله هنكلموا مع بعض مع بعض كلنا".

وترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، وحضر عدد من الوزراء قداس عيد الميلاد المجيد برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والذى يقام بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعلى رأسهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.