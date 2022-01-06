اليوم السابع
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الرئيس السيسى: الجمهورية الجديدة تحمل عنوان الحلم والأمل والعلم والعمل

الخميس، 06 يناير 2022 08:18 م
الرئيس السيسى: الجمهورية الجديدة تحمل عنوان الحلم والأمل والعلم والعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي
رامى محيى الدين

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب وصوله كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد: "ندعو الله دائما أن يكمل لنا وهو من يسبب الأسباب".

وأضاف: "مش عاوز أطول أكثر من كدة، بس عاوز أقولكم أن الجمهورية الجديدة هى جمهورية الحلم والأمل، جمهورية العلم والعمل، المسالمة وليست المستسلمة، هنبنيها مع بعض، أى تحدى وأى صعاب تهون لو كنا على قلب رجل واحد، كل عام وأنتم بخير ومصر بخير والدنيا كلها بخير، كنت أتمنى أسلم عليكم كلكم واحييكم كلكم، ربنا يحمينا ويحميكم من الجائحة قداسة البابا كل سنة وأنت طيب".


عيد الميلاد

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