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الخشت يتفقد أعمال إنشاء مسرح "دولت أبيض" أحد المشروعات الثقافية الكبرى بجامعة القاهرة

الخميس، 06 يناير 2022 11:06 ص
الخشت يتفقد أعمال إنشاء مسرح "دولت أبيض" أحد المشروعات الثقافية الكبرى بجامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت
كتب: محمد صبحى

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تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعمال إنشاءات مسرح دولت أبيض بالمدينة الجامعية بالجامعة، للوقوف على آخر تطورات أعمال الإنشاءات، والتي من المقرر الانتهاء منها قريبًا وفقًا لأحدث التقنيات العالمية، حيث يعد مسرح دولت أبيض أحد المشروعات الثقافية الكبرى التي تنفذها الجامعة ليكون منارة تدعم رسالة الفن الراقي وتساهم في إحداث نقلة نوعية في النشاط المسرحي والفني الجامعي، وتقديم جيل جديد من طلاب مسرح الجامعة لمصر والعالم.

وخلال جولته التفقدية، قال الدكتور محمد الخشت، إن مسرح دولت أبيض يقام على مساحة 2450 مترا، ويتكون من 7 طوابق، ويضم 6 قاعات vip، وصالتي عرض للجمهور، وقاعات للبروفة، و 600 كرسي، مؤكدًا دور المسرح في الإرتقاء بالإنسان وجدانيًا وفكريًا وثقافيًا.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة لا يقتصر دورها على الجانب التعليمي فقط، وانما تهتم أيضا بالجانب الإبداعي وتنمية القدرات الفنية والثقافية للطالب الجامعى، موضحًا دعم الجامعة المستمر للفن والنشاط المسرحي بشكل عام والمسرح الجامعي بشكل خاص، وحرصها على خلق فرص لاكتشاف الموهوبين والمبدعين وتقديمهم للمجتمع، ونشر الوعي بين طلابها ودعمهم المستمر في كافة المجالات، لافتًا إلى أن الفنون الراقية التي ترعاها جامعة القاهرة تتفاعل مع عقلية الشباب بما يمكنه من ترقية ذوقه وفكره ليصبح قادرًا بوعي على مواجهة أي فكر متطرف والمساهمة بقوة في التنوير والذي بدوره يساهم في النهوض بالمجتمع ككل.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وضع حجر أساس مشروع مسرح "دولت أبيض" بالمدينة الجامعية في مايو 2020، حيث تبذل جامعة القاهرة جهودًا متواصلة في دعم الأنشطة الإبداعية للطلاب التي تجعل ساحتها خالية من أي فكر متطرف، ولذلك حرصت على إنشاء مسرح يحمل اسم واحدة ممن شكلوا المسرح العربي "دولت أبيض" وإتاحة الفرصة من خلاله لكل المواهب لتعبر عن نفسها بكل قوة وتقديمها بشكل لائق للمجتمع الفني.

وخلال الـ 4 سنوات الماضية أولت جامعة القاهرة اهتمامًا كبيرًا بالنشاط المسرحي ليصبح دورها تشكيل معالم حركة المسرح العربي في السنوات المقبلة، واكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، ورفع درجة وعي الطلاب بأهمية المسرح ورسالته الهادفة مما يساهم بقوة في التنوير والارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، والذي بدوره يساهم في النهوض بالمجتمع ككل.


جامعة القاهرة

التعليم العالى

اخبار مصر

اخبار مصرية

مسرح دولت الابيض

محمد الخشت

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