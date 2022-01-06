وأوضح وانج ــ في مؤتمر صحفي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، اليوم الخميس، أن:" الجانب الصيني يرى أن ما يحدث في كازاخستان هو شأن داخلي لهذا البلد ونحن واثقون بأن السلطات ستتمكن من تسوية الوضع بطريقة صحيحة".

وأعرب عن أمل الصين في استقرار الوضع بأسرع ما يمكن، واستعادة النظام الاجتماعي، مشيرا إلى أن الصين وكازاخستان تعدان جارتين صديقتين وشريكين استراتيجيين.

ورفض الدبلوماسي الصيني التعليق على القرار حول إرسال قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إلى كازاخستان.